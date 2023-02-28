Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж!

57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева очень хорошо выглядит в своем возрасте. Женщина следит за питанием, занимается спортом, старается часто отдыхать. По словам звезды программы "Время" именно йога помогает ей сохранять внутренний комфорт и баланс.
Причин для пропуска занятий в жизни Андреевой практически нет. Даже во время путешествий Екатерина посещает спортзал и продолжает соблюдать режим. Ведущая не стесняется показывать интимные кадры со своих тренировок. Вот на днях разгоряченная Андреева появилась в микроблоге и показала поклонникам, как надо работать руками.
Бокс — одно из увлечений брюнетки. Он помогает ей избавиться от негативных эмоций, чтобы выйти в мир спокойным и добрым человеком. Еще один способ держать свои эмоции под контролем — это медитации и духовные практики. В своих социальных сетях Екатерина Андреева даже пригласила подписчиков присоединиться к марафону для обновления.
"Екатерина Сергеевна все успевает!", "Я тоже так тренируюсь, балдеж!", "Вы всегда в прекрасной форме, круглый год", — написали поклонники.
Не все оказались готовы к таким практикам. Одни посчитали это оккультизмом и эзотерикой. Сама Екатерина Андреева заявила, что не навязывает никому свой выбор, а дает свободу делать то, что хочется.