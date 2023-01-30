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Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода

Томные дни Екатерины Андреевой проходят в компании харизматичного мужчины.
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Личная жизнь 57-летней телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой редко афишируется в прессе. Известно, что она давно замужем и, по признанию самой женщины, вообще не ругается с мужем. Отношения пары строятся на компромиссе, разговорах и, конечно, любви.

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Поклонники Андреевой искренне радуются за ведущую, однако, не всегда верят в правдоподобность такой истории. Поводом для сомнений становятся грустные фото и лиричные песни с глубоким смыслом в микроблоге Екатерины. Вот и на днях поклонники застукали женщину в компании с песней Леонида Агутина, и тут же разобрали композицию на цитаты с двойным смыслом.

"Мы летим, пока ещё не поздно", "Мы с тобой как инопланетяне", — стихи Агутина насторожили поклонников Андреевой.

Другие же поклонники предположили, что эта песня — настоящее признание в любви музыке Леонида Агутина. Несмотря на скандальную славу и слухи о разводе с супругой, количество поклонников творчества артиста не уменьшается. Неудивительно, что и разностронняя Екатерина Андреева оказалась в числе фанатов музыканта.

Кстати, в микроблоге телеведущей заметно прибавилось подписчиков. Всему виной новые фотографии знаменитости во время тренировки. Наслаждаясь музыкой Агутина, Екатерина Андреева показала страсть к спорту и вдохновила женщин возобновить занятия.

Екатерина Андреева. Фото: PJSC Lukoil / Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 января 2023, 18:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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