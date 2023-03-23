Куда теперь? Вышвырнутый из Британии принц Гарри нарвался на депортацию из США

Принц Гарри по уши вляпался из-за грязных делишек.





Герцог Сассекский однажды нарвался на немилость королевской семьи. Началось все, пожалуй, с его решения жениться на разведенной Меган Маркл, которую сразу не полюбили как в Букингемском дворце, так и среди подданных. После одного провокационного выхода актрисы в свет жена отца принца Гарри даже грозилась вышвырнуть супругов из семьи.

Кажется, ее слова оказались пророческими. Отношения герцогов Сассекских с родственниками накалились до предела, когда они публично отказались от денег и статуса. Супруги перебрались в США, где стали подливать масло в огонь, давая скандальные интервью и выпуская мемуары с грязью о членах королевской семьи.

После смерти Елизаветы II ставший королем Карл III не стал мягче к опальной паре и даже погнал ее из Британии, дав понять, что там ей не рады. Принца Гарри и Меган Маркл лишили дома в Англии. Получается, что на родине герцогу Сассекскому, если он, конечно, решит туда приехать, даже негде будет остановиться, ведь во дворце его тоже видеть не очень хотят.

Однако проблемы настигли супругов и в США. Из-за мемуаров, в которых рассказывается о знакомстве с запрещенными веществами, муж Меган Маркл нарвался на депортацию. Такое местные власти не одобряют, а потому, как пишет РИА ФАН, члена королевской семьи могут лишить визы. Интересно, куда теперь думает бежать принц Гарри?