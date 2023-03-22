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"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место

"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место
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Королевская семья в шоке от Меган Маркл.

До официальной коронации Карла III остаются считанные недели. Пышное торжество и праздник по случаю вступления в должность запланирована на 6 мая 2023 года. Помимо организационных вопросов королевской семье предстоит решить — пригласить ли мятежных принца Гарри и его супругу Меган Маркл?

Сейчас пропасть между королевской семьей и отделившейся четы огромна. После выхода откровенной книги принца Гарри, поклонники не ожидают скоро воссоединения семьи. Однако, по слухам, Меган Маркл собирается присутствовать на коронации. Кроме этого, Меган Маркл нашла себе уютное место на знаменитом балконе — месте, где стоят самые почетные особы.

"Им самим приятно, наверное, побыть рядом с членами королевской семьи. Братик — с братиком, Меган — с Кейт", — язвительно подмечает Лена Миро.

Напомним, что именно после появления Меган Маркл в жизни принца Гарри из королевской семьи, как из рога изобилия, полились помои. Американская актриса, ставшая женой наследника, внесла свои порядки. А теперь, оставившая мужа с семейными проблемами, Маркл хочет сохранить за собой привелегии. Поданные монархии недовольны — они не ждут беглянку назад.

22 марта 2023, 04:08
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agency/ globallookpress.com
Личный блог Лены Миро✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com

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