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Суббота 25 февраля

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"Создать препятствия для других": стало известно о коварных планах манипулирующего принца Гарри

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Личность принца Гарри полностью раскрыта.

Принц Гарри за последние годы стал личностью опальной, а для кого-то даже одиозной. Мотивы его поступков для многих оставались загадкой. Бытовало даже мнение, что хищная Меган Маркл взяла невинного принца в оборот и старательно настраивала супруга против семьи.

Однако, появилась информация, которая позволяет предположить, что и сам монарший наследник не так прост. Нумеролог Фарида Красавкина эксклюзивно для портала Дни.ру рассказала о тайных аспектах личности принца Гарри.

По словам специалиста, дата рождения – первое, на что она обратила внимание. Люди, рожденные 15 сентября, это личности неординарные, которые любят шантажировать, сталкивать людей лбами. Также такие люди, как и сам принц Гарри могут выступать в роли провокатора, зачинщика скандалов и сплетен.

"В его привычках также создать препятствия другим людям, а затем наблюдать за этим", – стало с подачи специалиста известно о коварных планах манипулирующего людьми принца Гарри.

Фарида Красавкина. Фото: личный архив
Фарида Красавкина. Фото: личный архив
Положительные качества у принца, отметила нумеролог, разумеется присутствуют: он очень амбициозный, целеустремленный, сильный, но с чересчур завышенным эго, которое дополняется капризностью. А это, по мнению Фариды Красавкиной, опять же приводит к новым скандалам.

Впрочем, от них принц Гарри получает, уверена эзотерик, лишь положительные эмоции и заряд энергии. Ведь, как уверена женщина, герцог Сассекский – настоящий энергетический вампир. Сочетается в нем и отсутствие внутренней энергии, и сильно переменчивый характер с постоянно скачущим настроением. И это, опять же, провоцирует желание начать скандал.

25 февраля 2023, 14:33
Принц Гарри. Фото: Piero Nigro / Alto Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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