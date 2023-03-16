"Ждали шесть месяцев": забеременевшая Маркл сделала важное объявление

Принца Гарри и Меган Маркл можно поздравить!



Казалось бы, совсем недавно дети принца Гарри и Меган Маркл получили свои королевские титулы. Однако и это событие было перевернуто парочкой с ног на голову.

Объявление, подтверждающее, что дети Сассексов теперь зовутся принц Арчи и принцесса Лилибет, сначала исходило от самой опальной пары. Однако же супруги начали использовать титулы принца и принцессы для своих детей не дожидаясь официального их дарования действующим королем. Крещение юной дочери стало именно тем моментом, когда супруга принца Гарри Меган Маркл сделала важное объявление: они решили называть ее принцессой Лилибет.

Забеременевшая дважды Меган Маркл надеялась на то, что титулы ее с принцем Гарри детям будут дарованы сразу же после их рождения. Но им с принцем Гарри пришлось не только прилично потерпеть, но и, в конце концов, буквально рвануть впереди паровоза. До последнего, утверждает один из королевских экспертов, супруги надеялись на то, что Букингемский дворец возьмет на себя инициативу.



"Они ждали шесть месяцев, чтобы сделать это. Они надеялись, что Дворец поспешит и объявит об этом раньше них. Но не повезло", – сообщила королевский биограф Ингрид Сьюард о надеждах принца Гарри и Меган Маркл.

Эксперт также добавила, что королевская семья не затрагивала тему титулов для того, чтобы принц Гарри и скандальная парочка не смогла найти на что пожаловаться. Однако же их поступок все же вынудил короля Карла III даровать титулы детям принца Гарри и Меган Маркл.

