Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал
"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки
партнеры
Понедельник
13 марта
Лента новостей
17:40
Не пришел в сознание: борющегося за жизнь Костомарова готовят к повторной ампутации
17:40
"Обман с госизменой": в России появился новый вид мошенничества
17:20
"Жалко его": мать считает себя мерзавкой за жестокое обращение с Костомаровым
17:00
Печальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член
16:40
Спрос на квартиры-студии вырос на 65%
16:20
"Дырки уже заросли": Народ ахнул при виде заколотой Заворотнюк после терапии
16:00
Жилья в аренду в Москве стало втрое больше
15:40
Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь
15:20
Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов
15:00
"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами
14:40
Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана
14:20
С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании
14:00
Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене
13:51
"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой
13:40
Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью
13:20
"Поплакать, пострадать": затаившаяся после начала СВО Лорак вывернула душу
13:00
Утонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть
12:40
"Жду внука": Поймавший дочь с темнокожим Агутин заявил о пополнении в семье
12:20
"Киркоров любил Галкина*": Узнавшая о тайной интрижке мужа Пугачева рвет и мечет
12:00
Несуществующие квартиры: Вскрылась новая схема обмана дольщиков
11:40
На бабкину пенсию: как бросившие замок Пугачева и Галкин* экономят на коммуналке
11:20
"Три дня это делали": поработавшая руками Довлатова похвасталась большим размером
11:00
Самые закредитованные регионы России – рейтинг
10:40
Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой?
10:20
"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина*
10:00
"Умер": страшное известие на странице пропавшего Шифрина убило поклонников
09:40
"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию
09:20
Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом
09:00
"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ
08:40
Тест: отгадайте фильм с Яковлевой по цитате
08:20
Почему дешевая пластика должна насторожить
08:00
На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе?
06:27
Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным
02:41
Какие операции не нужны никому?
00:02
День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта
22:09
Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке
20:15
Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура
18:58
"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться
18:21
"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы
17:48
Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно
17:45
Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко
17:04
"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе
15:57
"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой
15:22
"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью
14:29
"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод
14:18
"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод
13:12
Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором
12:54
"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку
12:40
"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой
11:50
"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы
Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко
Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором
"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью
Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью
"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Печальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член

Шпица показала фото.
прочитано 799 раз

В 2021 году знаменитая актриса выскочила замуж во второй раз. Ее избранником стал фитнес-тренер Руслан Панов, который старше звезды всего на два года. Однако как-то так получилось, что он уже успел превратиться в седого мужика: серенькие волоски можно увидеть на его бороде. Из-за этого пару часто сравнивают с отцом и дочерью. Однажды Катерине Шпице даже пришлось приструнить поклонников за подобные комментарии.

ПО ТЕМЕ

"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

 Екатерина Анатольевна Шпица

Екатерина Анатольевна Шпица актриса

Глядя на совместные снимки супругов, становится ясно, что актриса счастлива рядом со своим благоверным. Стоит отметить, что она – не из тех людей, кто выносит личное на публику. В ее социальных сетях можно найти контент на разные темы, но только не пикантные подробности об отношениях в семье. Тем не менее, артистка очень любит общаться с публикой и делиться с ней забавными историями из повседневности.

Например, сегодня ночью Катерина Шпица пожаловалась на маленький член, за которым ей пришлось наблюдать из окна. Она сфотографировала хоккейную коробку, занесенную снегом. Какие-то очень оригинальные люди отпечатками своих ног выложили картинку в форме мужского полового органа. "Творчество моего двора", – с иронией описала увиденное актриса.

В комментариях поклонники уже успели отреагировать на зимний шедевр. Один из пользователей своей колкой фразой дал понять, что подобные изображения во дворах – это для нашей страны частая история и довольно печальное зрелище.

"Видно, художественная фантазия во всей России одинакова", – съязвил фанат Катерины Шпицы.

Катерина Шпица. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2023, 17:00 Источник: Телеграм-канал Катерины Шпицы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью

Орлова перестала скрывать правду
Шоу-бизнес

"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой

Брухунова нелепо вырядилась
Шоу-бизнес

Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана

По доходу – и расход
Шоу-бизнес

"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами

Волочкова и Джигурда попались!

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

Почему дешевая пластика должна насторожить
На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе?
Какие операции не нужны никому?
Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+