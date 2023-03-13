Печальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член

В 2021 году знаменитая актриса выскочила замуж во второй раз. Ее избранником стал фитнес-тренер Руслан Панов, который старше звезды всего на два года. Однако как-то так получилось, что он уже успел превратиться в седого мужика: серенькие волоски можно увидеть на его бороде. Из-за этого пару часто сравнивают с отцом и дочерью. Однажды Катерине Шпице даже пришлось приструнить поклонников за подобные комментарии.
Глядя на совместные снимки супругов, становится ясно, что актриса счастлива рядом со своим благоверным. Стоит отметить, что она – не из тех людей, кто выносит личное на публику. В ее социальных сетях можно найти контент на разные темы, но только не пикантные подробности об отношениях в семье. Тем не менее, артистка очень любит общаться с публикой и делиться с ней забавными историями из повседневности.
Например, сегодня ночью Катерина Шпица пожаловалась на маленький член, за которым ей пришлось наблюдать из окна. Она сфотографировала хоккейную коробку, занесенную снегом. Какие-то очень оригинальные люди отпечатками своих ног выложили картинку в форме мужского полового органа. "Творчество моего двора", – с иронией описала увиденное актриса.
В комментариях поклонники уже успели отреагировать на зимний шедевр. Один из пользователей своей колкой фразой дал понять, что подобные изображения во дворах – это для нашей страны частая история и довольно печальное зрелище.
"Видно, художественная фантазия во всей России одинакова", – съязвил фанат Катерины Шпицы.