"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Екатерина Шпица рассекретила ребенка.

37-летняя актриса остается эффектной и моложавой в силу наследственности и физиологических особенностей. При низком росте и астеническом телосложении Екатерина Шпица не раз получала прозвище "девушки без возраста".

И если незнакомцы нередко принимают звезду за подростка, то друзья и поклонники прекрасно знают, что та давно стала мамой. В 2012 году Екатерина Шпица родила сына Германа — здорового крепкого мальчика с массой достоинств.

В честь 11-го дня рождения ребенка знаменитость раскрыла его юмористический дар и даже показала шуточную сценку. Перед камерой юный Герман изобразил мутанта с аномалиями рук. Для этого сын Екатерины Шпицы надел спортивные брюки, натянул их до самой шеи, а конечности засунул в штанины.

Народ ахнул при виде веселого ребенка в необычном образе. При этом поведение мальчика не всем показалось забавным. "Это он примерил подарок и так рад? А он в кого такой юморист?" — спросили в комментариях у звездной мамы.

Екатерина Шпица ласково называет сына "человек-юмор". Фанаты предполагают, что с возрастом Герман захочет пойти по стопам матери и проявит себя в амплуа комедийного актера.