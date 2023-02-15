"Я скажу ужасную вещь": скрывающий личную жизнь Лазарев сделал чистосердечное признание

Сергей Лазарев объяснил, почему так и не женился.

Через полтора месяца Сергей Лазарев отметит 40-летие. К этому возрасту певец так и не обзавелся второй половинкой. Известно, лишь, что певец четыре года встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В недавнем интервью Арману Давлетьярову артист, которые предпочитает не распространяться о своей личной жизни, рассказал, почему ни разу не был в браке.

Во время беседы Лазарев сделал чистосердечное признание. Оказывается, для певца женитьба – это то, что может негативно влиять на романтические отношения. "Я, может, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака – некие рамки", – сказал Сергей. Певец назвал себя ветренным и влюбчивым, а также любящим свободу человеком.

По мнению Сергея, найти вторую половинку можно лишь методом проб и ошибок. Исполнитель хита "Это все она" не верит в любовь без проблем. Мол, есть лишь та любовь, которая со сложностями.

Напомним, 39-летний Сергей Лазарев, несмотря на отсутствие жены, воспитывает двоих детей. В 2014 году на свет появился сын певца Никита. А в 2018-м родилась дочь артиста, которую он назвал Анной. Он не скрывает, что детей выносила суррогатная мать. Однажды певец сказал, что отлично совмещать роль обоих родителей.