"Меня настигло": побитую в вагоне метро Екатерину Шпицу скрючило в адовых муках

37-летняя актриса кино и сериалов Екатерина Шпица известна зрителям по ролям в картинах "Экипаж", "Метро" и "Казанова". Сейчас она активно снимается в новых проектах, поэтому скоро поклонники смогут увидеть новые роли звезды.
Недавно в жизни актрисы произошел неприятный эпизод. После очередной репетиции Шпица спустилась в метро. По привычке она закинула ногу на ногу, чтобы успеть прочитать пару страниц сценария. Не всем понравилась такая поза в час-пик.
"Вокруг не было ни одного человека, я никому не мешала. Через пару станций мимо меня прошел мужчина, стукнул своим ботинком по моей стопе, спихнув мою ногу на пол. Приправил это еще грубостью, которую буркнул себе под нос", — рассказывает побитая в вагоне метро Екатерина Шпица.
Издание "Вести Подмосковья" напоминают гражданам, что в метро нужно быть аккуратными и вежливыми, особенно в новогоднюю ночь. По сообщению Царьграда, проезд в столичном метро в эту ночь будет бесплатным. Скорее всего, и Екатерина Шпица, и другие звезды воспользуются такой возможностью.
К сожалению, этот эпизод оказался не единственным, повлиявшим на состояние актрисы. В социальной сети она призналась, что ее можно сказать скрючило в адовых муках — высокая температура, головная боль и другие симптомы. Во время съемок ее продуло, она резко почувствовала себя плохо. Возможно, она подхватила новый вирус.
"Меня таки настигло. Я приболела", — грустно сообщила Екатерина Шпица.