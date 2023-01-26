Поймавший Маркл за испражнением в кустах Принц Гарри в шоке: не ожидал

Теперь Принц Гарри точно знает, принцессы тоже какают.

Любовная история Принца Гарри и Меган Маркл долго не могла начаться из-за несовпадающих графиков. И если первые два свидания прошли в привычном для всех парочек формате, то третье… Ради него влюбленным пришлось отправиться на другой континент — в африканскую Ботсвану. Эта страна всегда была особенным местом для сына Чарльза и Дианы. Именно там Принц Гарри и узнал Меган Маркл максимально близко.

Во время пятидневной поездки у девушки не было никаких удобств. Минимум одежды, отсутствие душа, а порой даже туалета. Однако, Меган Маркл оказалась более неприхотливой, чем можно было бы ожидать. Между сохранением образа "Принцессы" и своим здоровьем, она выбирала второе, поэтому и туалет организовывался "по-ситуации".

Поймавший Маркл за испражнением в кустах Принц Гарри был в шоке —он не ожидал, что хрупкая девушка будет так выносить минусы поездки. Именно во время путешествия рыжеволосый наследник увидел, какой приземленной может быть голливудская красавица.

"Она вытирала лицо детскими салфетками и с радостью отправлялась в лес", — так отзывались о герцогине Сассекской друзья по поездке, написавшие книгу "В поисках свободы".