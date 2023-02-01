Состояние Дроздова в больнице Тесты Роман Акиньшиной и Козловского Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
"Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой
"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
партнеры
Среда
1 февраля
Лента новостей
15:00
"Внутри": Объявившая о беременности Арзамасова раскрыла рождение малыша
14:40
Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги
14:20
"Перестали финансировать": как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы
14:00
Добила: Высокомерная Королева унизила перенесшего инфаркт больного Николаева
13:40
"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами
13:20
В Подмосковье семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
13:00
"Вырезали": объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина*
12:40
"Детка, ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam
12:20
В Свердловской области пять человек погибли от угарного газа
12:00
"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс
11:40
"Будут ампутировать": Врачи готовятся отрезать отмершие конечности тяжелобольного Костомарова
11:20
В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента
11:00
Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов
10:40
"Ненавижу ее": подравшийся с женой до крови Вдовиченков объявил о расставании
10:20
Два трупа с ножевыми нашли в квартире после пожара в Лефортово
10:00
"Бабушкин вариант": как с легкостью получить квартиру в Москве
09:40
Попавшего в реанимацию переломанного Дроздова сняли на видео: Еле двигается и почти не говорит
09:20
"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину
09:00
13 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество
08:40
Как кофе влияет на организм: объяснил врач
08:20
Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?
08:00
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
06:12
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
04:24
В Москве растет доля квартир без отделки
02:08
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
00:16
Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля
22:00
"Ребро проткнуло легкое": изнуренный в реанимации Дроздов перестал говорить
21:40
"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову
21:20
"Чтоб глотала и принимала": удаливший яичко Шура ищет невесту в "Давай поженимся"
21:00
Прощай, легенда! Почерневшее тело Юдашкина нашли на кровавой простыне
20:40
“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку
20:20
"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку
20:00
Скрывал интим с Королевой и рухнул при смерти? Вся правда о недуге Николаева
19:40
“Скоро на тот свет”: вид раздувшейся как шар Успенской ошарашил россиян
19:20
"Постыдился бы": содравший с россиян миллионы Газманов жирует за счет простых работяг
19:00
"Вероятность летального исхода": врачи оценили шансы сраженного инфарктом Николаева
18:40
Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова
18:20
Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой
18:00
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
17:40
Не смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию
17:20
"Люди доходили до самоубийства": Катина из "Тату" поименно перечислила геев среди звезд
17:00
Вырвана с мясом: Пропавшую без вести Седокову нашли в крови
16:40
Где в Подмосковье купить дешевую дачу
16:20
Харатьян поведал о трагедии всенародно любимой звезды: Они любят друг друга, но расстаются
16:00
"В психиатрии": Сорвавшуюся с катушек Бузову отправили на лабораторные исследования
15:40
"Плохо": Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова
15:20
"Нас называют центром зла": Казарновская убеждена в неизбежной победе России
15:00
"Можно поесть": 41-летняя Собчак сохранила выпавший из матки послед
14:20
"Мы квиты": Долина поставила жирную точку в конфликте с необразованной задавакой Карнавал
14:16
Игоря Николаева сразил инфаркт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался
Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети
"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство
Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова
Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения
Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Перестали финансировать": как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы

Стал известен размер наследства, оставленный принцу Гарри матерью.
прочитано 315 раз

Ни для кого не стало секретом то, что мемуары, выпущенные принцем Гарри, были не столь возможностью раскрыть подробности его суровой жизни во дворце, но способом заработать. Некоторое время назад Дни.ру уже писали о том, что гонорар за книгу "Запасной" уже составил 36 миллионов долларов, но сумма эта еще вырастет за счет процента с продаж.

ПО ТЕМЕ

Сумма с несколькими нулями: сколько заработал принц Гарри на продаже грязных тайн своей семьи

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

И, пусть представители пары Меган Маркл и принца Гарри утверждали ранее, что за скандальное интервью Опре Уинфри семья не получила на цента, многие уверены, что солидный гонорар им все же достался. Ведь недаром снятый с довольствия Британской королевской семьи Гарри пожаловался в ходе шоу на ухудшившееся материальное положение.

"Меня перестали финансировать в первом квартале 2020 года", – печально выдохнул тогда принц Гарри, добавив что ему пришлось запустить руку в наследство, оставленное матерью.

Эксперты, располагающие данными о сумме, оставленной на счете покойной принцессы Дианы своему младшему сыну, рассчитали, что 13 миллионов долларов паре бы не хватило бы надолго. Одна лишь оплата службы круглосуточной охраны обходится им в 5 миллионов долларов ежегодно. Получается, что почти все наследство покойной принцессы Дианы принц Гарри промотал на одних только охранников. Ведь после бегства из Великобритании, Сассексы были лишены такой привилегии, а оставаться один на один с простыми людьми им было страшно: мало ли кто захочет выразить свое недовольство опальному принцу Гарри или его скандалистке-жене Меган Маркл.

Принц Гарри. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 14:20 Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину

Маша Распутина не успела и рот открыть
Шоу-бизнес

"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс

Народная артистка Украины перестала с ним общаться

Шоу-бизнес

"Вырезали": объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина*

Галкин* сам спровоцировал осложнения
Шоу-бизнес

“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку

Лариса Гузеева поразила поклонников

Гороскоп

Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Здоровье

Как кофе влияет на организм: объяснил врач
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+