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Сумма с несколькими нулями: сколько заработал принц Гарри на продаже грязных тайн своей семьи

Страдания принца Гарри окупились с лихвой.
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Книга мемуаров принца Гарри "Запасной" еще задолго до своего появления на полках книжных магазинов стала скандальной. Фрагменты книги, слитые в Сеть, заставили и общество, и СМИ бурлить, с удовольствием смакуя подробности, которые бы стоило по-хорошему держать в тайне.

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Однако обиженный на королевских родственников принц Гарри, которого, как уверены многие, дополнительно раздраконила жена Меган Маркл, решил назло всей Британской Королевской Семье вынести весь сор из избы и выложить каждый скелет в шкафу. И неплохо на этом, к слову, заработать.

Стало известно, сколько на данный момент заработал принц Гарри на продаже грязных тайн своей семьи. Сумма получилась баснословной, с несколькими нулями: 36 миллионов долларов. Причем 20 миллионов герцог Сассекский получил еще до публикации в качестве аванса, а еще 16 поступили к нему на счет как процент с уже совершенных продаж.

Да, верно: мемуары принца Гарри "Запасной" уже стали бестселлером в Великобритании. Кроме того представителями книги рекордов Гиннеса книга объявлена "самым продаваемым изданием", которое смог пока что обойти лишь "Гарри Поттер".

Но, как говорится, еще не вечер. И книга про мальчика, который считал себя лишним, уверены многие, еще может обойти книгу про мальчика, который выжил. А это, в свою очередь, увеличит сумму заработка принца Гарри, доставшиеся ему немалой ценой: отказом от самых родных людей.

Фото: Maria Parmigiani / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 04:36 Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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