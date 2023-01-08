Опозорил деда-ветерана: омерзительные нацистские выпады иноагента Галкина возмутили патриотку Кравец

Члены действовавшей в годы Великой Отечественной Войны националистской Украинской повстанческой армии (запрещенная в России организация) отличались особенной жестокостью в отношении поляков и евреев. Многие деятели УПА считали, что евреев необходимо дискриминировать и устранять из общественной жизни, они были повинны в массовом их уничтожении. По данным израильского исследователя Арона Вайса, на Западной Украине бандеровцы уничтожили около 28 тысяч евреев. А сегодня чистокровный еврей Максим Галкин прославляет нацистов...

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