По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком

Голая Андреева забыла о приличиях

Знаменитая телеведущая, кажется, только на экране такая строгая. Смотря фотографии и видео в социальных сетях звезды, можно найти ее раскованной. Иногда даже слишком. Накануне Екатерина Андреева поделилась с поклонниками очень пикантными кадрами, которые привели в восторг россиян – мужчин, кстати, особенно.

Ведущая новостей, можно сказать, пошла по стопам Анастасии Волочковой: отправилась в баню и даже сняла на камеру свое тело без одежды! Благо, все прелести брюнетки закрыла тряпочка. Рядом с ней находился банщик, причем не только помогал в процедурах, но и пел вместе со своей клиенткой.

Екатерина Андреева, разинув рот и тряся своей растительностью в виде веника перед мужчиной, запела "Ой, мороз, мороз". Да так исполнила русскую песню, что все фанаты пришли в восторг! Как оказалось, это важный ритуал в бане: по словам звезды, так открываются горизонты сознания.

Показывая свой досуг, брюнетка засняла свои длинные шикарные ноги! Никакой пошлости, но мужчины в комментариях сразу принялись делиться своими фантазиями.

"Ох, отхлестать бы Екатерину вениками бирюзовыми в русской баньке. Эх почему я не банщик в этой бане", – пишут представители сильного пола.

А кто-то бросил камень в огород Анастасии Волочковой, отметив, что, оказывается, ходить в баню можно и без шпагатов, и Екатерина Андреева – этому пример.