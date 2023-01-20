Оголившая свои ягодки жена Петросяна взяла в рот прямо на улице: Смотрите

Народный артист РСФСР Евгений Петросян взял в жены свою помощницу Татьяну Брухунову в декабре 2019 года. Конечно, молодуха уже успела родить престарелому основателю тетра "Кривое зеркало" наследника. Однако поклонники сатирика даже после появления на свет малыша не поверили в искренность чувств его бывшего концертного директора.
Публика с недоумением отнеслась к выбору юмориста, променявшего Заслуженную артистку России Елену Степаненко на женщину, которая годится ему во внучки. Злые языки поговаривают, что Татьяна Брухунова нацелена на многомиллионное состояние мэтра.
Однако молодая жена Евгения Петросяна, видимо, и сама научилась зарабатывать. К примеру, она отрекламировала в социальных сетях печенье. Татьяна Брухунова подчеркнула, что это это не реклама, но ссылку на онлайн-магазин все же оставила.
Сладости на ролике были аккуратно упакованы, поэтому их пришлось оголить перед употреблением. Молодуха юмориста показала свое печенье на камеру и отметила, что в нем содержатся ягодки. Второе – с шоколадной начинкой – она отдала подруге.
"Вот, смотрите. Хотела вам показать, как они выглядят изнутри" – продемонстрировала сладости Татьяна Брухунова. Она подчеркнула, что печенье очень вкусные и нежные. Видимо, поэтому жена Петросяна не удержалась и прямо на улице взяла в рот угощение.