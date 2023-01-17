Аж волосы дыбом: Ласкающий шаловливыми ручками мужик довел жену Петросяна до исступления

За спиной у Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова на днях попала в очень неловкую ситуацию. В отсутствии мужа она отправилась по делам на такси, и эта поездка доставила ей массу впечатлений, ведь молоденький водитель с шикарной шевелюрой буквально довел ее до исступления! Возбужденная от полученного опыта супруга Евгения Петросяна рассказала обо всем в своем личном блоге.

Как оказалось, таксист, который перевозил столь ценный груз, повел себя очень непрофессионально. Шаловливыми ручонками он то и дело ласкал свои длинные волосы, поправляя прическу и забывая про руль. И ладно бы это произошло один раз – мужчина производил манипуляции со своей шевелюрой постоянно.

"Вот так всю дорогу!", – подписала ролик, на котором изображен водитель, жена Евгения Петросяна. Собственно, это и возмутило молодую мамочку, причем настолько, что она стала писать в поддержку компании-перевозчика. Правда, там ей кроме извинений и промокода на 300 рублей больше ничего не предложили. А Татьяна Брухунова, как оказалось, хотела, чтобы этот человек не брал на себя ответственность за жизнь других людей.

В общем, свое драгоценное время молодая мама потратила на разборки с компанией и чтением историй других пострадавших от рук таксистов. "Видите, у меня уже волосы дыбом встали", – описала свое состояние возлюбленная Евгения Петросяна.