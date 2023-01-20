"Нас одурачили": Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи

Скандал разгорелся с новой силой.

Принц Гарри оказался в эпицентре крупномасштабного скандала. Против него поднялась британская пресса. Авторитетные журналисты в пух и прах разнесли мемуары, изданные младшим сыном короля Карла III. Главными героями книги стали члены монаршей семьи, в том числе, принц Уильям и невестки главы государства: Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Собственно, недовольство авторитетных СМИ в большей степени касалось истории взаимоотношений принцессы Уэльской и герцогини Сассекской. В частности, бывший главный редактор Sunday Mail Мартин Кларк обратил внимание на противоречия в книге принца Гарри.

Мало того, что он довольно узко осветил конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл, коснувшись только инцендента с участием невесток покойной королевы Елизаветы II и слуг королевской семьи, так еще и попытался предъявить обвинения британским журналистам.

Принц Гарри намекнул, что многие истории о его взаимоотношениях со старшим братом, принцем Уильямом, а также между их семьями выдуманы журналистами. Однако Мартин Кларк напомнил, что братья делали негативные заявления друг о друге и до того, как выходили статьи в прессе.

В конечном счете, получается, что сама Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи, когда затеяла вражду с Меган Маркл. Напомним, что ранее принц Гарри и его супруга лично делали откровенные заявления, чем попали в немилость к королю.

"Они никогда не ладили друг с другом, и когда вы посмотрите на некоторые вещи, которые мы все написали и напечатали, становится немного неловко, что нас одурачили", – заключил журналист Мартин Кларк.

