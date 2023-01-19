Измену не скрыть: союз принца Уильяма и Миддлтон оказался на грани распада

История любви Принца Уильяма, наследника Британской короны, и его супруги Кейт Миддлтон, ныне принцессы Уэльской, похожи на сказку. Конечно, Миддлтон нельзя назвать простушкой: обеспеченная семья, хорошее образование и природный талант, очевидно, что социальный статус девушки изначально был ниже, чем у Уильяма.
Отношения пары начались еще в студенчестве. Впервые пару заметили в 2004 году, но не придали этому большое значение. Поговаривают, что с самого начала принц Уильям не хранил верность избраннице, но Кейт Миддлтон упорно не замечала хождений на сторону.
Единственный раз, когда союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался на грани распада пришелся на 2007 год. СМИ твердили: в этот раз наследнику не удавалось скрыть измену. Позже пара все-таки сошлась, дойдя до подвенечного платья.
В 2011 году пара сыграла роскошную свадьбу. Прямую трансляцию с церемонии смотрели несколько миллионов человек по всему миру, восхищаясь красотой британской монаршей пары. И хотя заголовки о расставании принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются в СМИ с завидной регулярностью, пока официальных поводов для этого не случалось.