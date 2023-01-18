"Я приехал": оскандалившийся миленок Пугачевой поставил россиян на уши

Алла Пугачева осталась в Израиле.

Примадонна уже давно не выходит на сцену. Кажется, артистка наконец-то дала дорогу молодым, ведь часто ее упрекали в том, что она своим авторитетом обрезает крылья начинающим талантам. Алла Пугачева, видимо, решила доживать свой век в Израиле рядом с опальным муженьком, который то и дело поливает грязью свою страну.

Но Максим Галкин* – не единственный мужчина, которого она ценит и поддерживает. У нее, как выяснилось, был еще один миленок – восходящая звезда SHAMAN. Певец как-то рассказывал, что на творческом пути ему помогала Примадонна, восхищаясь его талантом и называя неординарной личностью. Правда, молодому артисту она напророчила тяжелый путь в шоу-бизнесе, а потом пропала из его жизни.

Ярослав Дронов (настоящее имя – Прим. ред.) в конце концов добился любви россиян, благодаря патриотическим песням. Сейчас SHAMAN на пике популярности и даже успел слегка оскандалиться: например, когда на одном из концертов засунул микрофон в штаны прямо у причинного места, что вызвало шок у публики.

Но любви к нему не поубавилось, а он продолжает открывать новые границы. Недавно певец дал благотворительные концерты в ЛДНР и буквально поставил новоиспеченных россиян на уши, ведь на его выступлениях собрались огромные толпы.

Артист уже успел поделиться с Пятым каналом впечатлениями от поездки и признался, что будто побывал дома.

"Вот я приехал оттуда с ощущением, что произошло какое-то хорошее дело", – признался SHAMAN.



* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.