"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

В 2022 году на телеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта "Мажор". Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовь зрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы. Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.
Прежде всего, зрители не оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишком драматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерял свою харизму.
Кроме этого, не понятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслу создателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кроме повзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже не сделали грим.
Пожалуй, именно в комментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровые комментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат.
"Сюжет крайне банален, наполнен кучей клише и глупостей", "Заключительные два сезона пошли по закону вымученных продолжений", "Хочется плюнуть в лицо тем, кто это снял", — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.