Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
партнеры
Вторник
10 января
Лента новостей
11:00
"На борту бомба": Оскар Кучера с детьми оказался в заминированном самолете
10:40
"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах
10:20
Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году
10:00
Как быстро восстановить кожу лица после новогодних праздников: советы косметолога
09:40
Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма
09:20
"Это невозможно": стали известны подробности состояния Михалкова
09:00
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
08:30
Любительницу унижений Собчак облизали с ног до головы
08:10
Кому не светит ипотека в 2023 году
06:37
Потерявшая волосы Варнава бьется в конвульсиях: Болеет
04:15
"Плохо, тяжело": сбежавшая из России Боня взвыла от боли
02:35
"Может найти что-то по душе": оставшийся без съемок Бурунов нашел новую работу
00:09
Домочадцев день: традиции и приметы 10 января
22:00
В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину
21:40
"Сверкнула упругими талантами": Стриженова с голой грудью вызвала переполох
21:20
"Решили похоронить в Париже": Высоцкая склонилась над телом Кончаловского после новости об убийстве
21:00
Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России
20:40
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
20:20
"Таких теперь нет": Черные пятна покрыли тело найденной под кустом Толкалиной
20:00
Правила хорошего вкуса: как всегда выглядеть стильно
19:40
92-летний Краско госпитализирован в реанимацию с инсультом
19:20
Легко отделался: В Подмосковье мужчина выжил после падения с 12 этажа
19:00
Нужна повторная операция: оказавшемуся на грани смерти вскрытому Соколовскому грозит страшное
18:40
Напяливший женское тряпье Хабенский превратился в скрюченную бабушку
18:20
"Любит успешных мужчин": перед кем на самом деле раздвигает ноги сбежавшая от жениха Волочкова
18:00
Натянул и отрезал: перекроенное лицо Киркорова вызвало оторопь
17:40
Дела совсем плохи: после новости о госпитализации Михалкова подтвердилось страшное
17:20
Рынок новостроек замер
17:00
Работа уборщицей, потеря мужей и сестры, переезд в Германию: нелегкая судьба певицы Шавриной
16:40
"Как это мерзко!": Раструбившую о проблемах в постели Гузееву погнали взашей с телевидения
16:20
В Одинцово хулиганы запускали салют прямо в балконы многоэтажки
16:00
Умерла заслуженный врач РФ
15:40
Под Петербургом произошла авария с участием трех машин
15:20
Диетолог призвала россиян в первый рабочий день отказаться от кофе
15:00
Цой рассказала о счетах и недвижимости на Украине после введенных комиком Зеленским санкций
14:40
"Подонок, мерзавец и предатель": Плюнувшего в россиян Смолянинова разнесли в пух и прах
14:40
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
14:20
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
14:00
Прикован к больничной койке: Пресняков находится в тяжелом состоянии после жуткого ДТП
13:40
"Старуху увидели": оголившаяся Долина распугала собравшийся народ
13:20
Старт продаж нового апарт-отеля AIST RESIDENCE рядом с метро Калужская
13:00
Лицемерная Гагарина подверглась жесткой травле из-за Пугачевой: Вурдалак
12:40
"Сделать предложение": Пойманная с новым ухажером Чехова проболталась о свадьбе
12:20
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
12:00
Гарика Харламова ждет пополнение в семье: Молодец, папа!
11:40
Россияне стали чаще попадать на уловки мошенников при операциях с недвижимостью
11:20
"Невеста": 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры
11:00
"Неизбежно": Забеременевшая в 44 года Орлова сообщила о раке
11:00
Где россияне чаще всего отдыхали на новогодние праздники
10:40
Рынок меняется: как лучше инвестировать в недвижимость
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
"Фото без трусов": Затосковавшая по мужской ласке Волочкова показала толпе промежность
Вот и все: Могила Алексея Панина осталась без хозяина после разорения
"Осталось всего два месяца": вдова Этуша довела до слез предсмертным снимком
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
Одного убила, второго потеряла: что сделала с детьми Миронова его любимая женщина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

Новый сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли наконец-то подошел к концу. Зрители поделились впечатлениями.
прочитано 90 раз

В 2022 году на телеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта "Мажор". Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовь зрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы. Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.

ПО ТЕМЕ

"Должна забеременеть и родить": потерявшая ребенка Муцениеце пыхтит в постели с любовником

"У нас получится два": озабоченный пузатой женой Прилучный рассказал о детях

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Прежде всего, зрители не оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишком драматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерял свою харизму.

Кроме этого, не понятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслу создателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кроме повзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже не сделали грим.

Пожалуй, именно в комментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровые комментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат.

"Сюжет крайне банален, наполнен кучей клише и глупостей", "Заключительные два сезона пошли по закону вымученных продолжений", "Хочется плюнуть в лицо тем, кто это снял", — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 10:40 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Фото без трусов": Затосковавшая по мужской ласке Волочкова показала толпе промежность

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Дела совсем плохи: после новости о госпитализации Михалкова подтвердилось страшное

Известны результаты ПЦР-теста

Шоу-бизнес

"Старуху увидели": оголившаяся Долина распугала собравшийся народ

Никто не ожидал
Шоу-бизнес

Натянул и отрезал: перекроенное лицо Киркорова вызвало оторопь

Певец явил нового себя

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+