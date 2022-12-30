"У нас получится два": озабоченный пузатой женой Прилучный рассказал о детях

В преддверье Нового года на экраны выходит романтическая комедия "Елки-иголки". Павел Прилучный исполнил в картине одну из главных ролей — гонщика, внутри которого спрятан тихий и спокойный семьянин. Пару ему составила актриса Алина Алексеева.
Рассказывая о фильме, Павел поделился и собственными планами на Новый Год. Он планирует отметить праздник в кругу семьи — двоих детей от первого брака и второй супруги Зепюр Брутян. Так, Прилучный невзначай рассказал о пополнении в семье.
По словам актера, если его дети Тимофей и Мия не смогут доехать к нему 31 декабря, они с женой планируют отпраздновать еще один Новый год 2-го или даже 3-го января.
"Тогда у нас получится два Новых года, и у детей два", — гордо сообщает Павел Прилучный.
Напомним, что Павел и Зепюр поженились в августе этого года спустя всего несколько месяцев отношений. В сети постоянно обсуждают пару, а молодую супругу сравнивают с бывшей — актрисой Агатой Муцениеце. По слухам, Зепюр Брутян находится в интересном положении. Если это правда, озабоченный пузатой женой актер мастерски скрывается. Пока не возникло никаких реальных доказательств беременности девушки.