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Шоу-бизнес
"Меня мучил, сам мучился": После ухода сына Яковлева сделала шокирующее заявление

"Меня мучил, сам мучился": После ухода сына Яковлева сделала шокирующее заявление

Елена Яковлева удивила народ откровенным признанием.
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Знаменитая актриса, несмотря на плотный график, сумела построить семью. У звезды экрана есть сын Денис Шальных, который нередко удивляет публику своими скандальными выходками. Взять хотя бы его любовь к татуировками – ими покрыта большая часть тела наследника Елены Яковлевой.

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Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Не так давно нумеролог заявила, что молодого человека уже нет с нами – он ушел в другое измерение, и это предначертано ему судьбой. Вот такую неординарную личность умудрилась родить артистка! Но, как говорится, яблоко от яблони не далеко падает... Блондинка в свое время тоже не на шутку удивляла народ.

Одна из картин, которая сделала Елену Яковлеву знаменитой, стала "Интердевочка", где она сыграла проститутку. После этого фильма актриса стала получать массу предложений. Но в последнем интервью она сделала шокирующее заявление: этой роли могло бы не быть!

Как оказалось, режиссер Петр Тодоровский ее долго не утверждал, а все потому, что в его голове был совершенно другой образ ночных бабочек: пышная грудь, выдающиеся формы – в общем, с особенностями фигуры, которых у блондинки на тот момент не было.

"Целый месяц Петр Ефимович не мог определится. Непонятно было, выберет — не выберет. Меня мучил, сам мучился", – вспомнила Елена Яковлева.

После нескольких недель раздумий режиссер все же остановил свой взгляд на актрисе. И, очевидно, не прогадал. "Интердевочка" получила небывалый успех, завоевала награды на международных конкурсах и открыла Елене Яковлевой путь к новым громким ролям.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 13:40 Источник: "Караван историй" ✓ Надежный источник
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