В деле алчной Тодоренко поставлена точка: Шансов нет

Регина Тодоренко, кажется, не может прожить ни дня, не становясь создателем или участником хоть какого-либо скандала. То расскажет, что рожала на глазах трехлетнего сына, то о том, в ее постели спит двое мужчин. Только общественность начнет отходить от того, что Регину увозят на скорой со съемок, как звезда “Орла и Решки” уже подает новый повод для обсуждений.
Несколько лет назад Регина Тодоренко решила стать детским писателем: задумала выпустить книгу для детей по путешествия. На зов телеведущей сразу же откликнулась Дарина Мишина, которая захотела поучаствовать в написании книги. Сотрудничество, однако, быстро стало однобоким: все права на книгу Регина захотела выкупить, стерев из книги имя настоящего автора.
Мишина от денег отказалась, а после и вовсе опубликовала главу книги. "Та самая книга про Регину-путешественницу", подписала автор. Тодоренко это поступок оскорбил и она обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства: настрадалась на восемь миллионов.
Евгений Корчаго, адвокат из Москвы, в пух и прах разнес финансовые фантазии алчной Регины Тодоренко. “Шансов практически нет. Сумма высосана из пальца. Человек рассказал правду, которая кому-то не понравилась, закон не предусматривает за это выплат”, – опустил он на землю телеведущую.