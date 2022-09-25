Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже

Наследник актрисы жестоко поплачился за свои шалости, когда изуродовал тело множеством наколок. Окружающие стали шарахаться от сына Елены Яковлевой, а звезды шоу-бизнеса отказались признавать его "своим".
Затравленный Денис Шальных до сих пор скрывается от жестокого общества дома и лишь изредка выходит на связь с публикой в соцсети. Оттуда в СМИ и попадает информация о его состоянии. Пока ничего утешительного — сплошные огорчения.
Странный парень пытается компенсировать эпатажную внешность спортивным телом, поэтому не щадит себя в спортзале. Ради мускулистой фигуры фрик употребляет большое количество белка — иначе пропадут мышцы. Сын Елены Яковлевой показал, как проходят его домашние трапезы, вывалив перед камерой целую кастрюлю яичек. Были они размером с кулак, друзья оценили.
Помимо вкусной еды, Денис Шальных любит зарубежное кино. Себя он мнит строгим цензором, оставляя отзывы о просмотренных новинках в личном блоге. Недавно парень сравнил сериалы "Властелин колец: кольца власти" и "Дом дракона". Выражения критик не выбирал, рубил правду-матку "по Фрейду".
"Дом Дракона смотрится круче Колец. Энд оф стори. Пенисы отрезают уже в первой серии!" — выразился впечатлительный сын Елены Яковлевой.