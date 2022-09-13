"Слезы лились потоком": Потерявшая ребенка Яковлева рухнула наземь в дикой истерике

Елена Яковлева рассказала о сложном моменте в жизни.

Сколько же работ в театре и кино было у прославленной актрисы за ее насыщенную карьеру, однако один проект она вспоминает с особым трепетом. Так случилось, что судьба артистки неразрывно связана с Петербургом: там Елена Яковлева снялась в картине "Интердевочка", сделавшей ее знаменитой, а также.

При этом лента "Петербургские тайны" снималась в Москве. Знаменитой блондинке посчастливилось работать со многими коллегами, но самым знаковым оказалось знакомство с Натальей Гундаревой. Дружеских отношений между актрисами не сложилось, но при этом они тепло общались. А одна из сцен для звезды стала настоящим испытанием.

Елене Яковлевой в паре с Натальей Гундаревой по сценарию нужно было сыграть потерявшую ребенка женщину: в истерике ей нужно было упасть в ноги к персонажу советской актрисы с просьбой рассказать, где ее дочь. Блондинка сделала все, как нужно было, но снять сцену никак не получалось дубль за дублем. Она рухнула наземь не один раз.

"Падала на колени, слезы лились потоком, но то свет не туда попадал, то камера "не приходила" вместе со мной на колени, то еще что-то", – вспоминает Елена Яковлева.

Несмотря на все неурядицы, звезда держалась стойко – это и поразило вечно холодную Наталью Гундареву. Уже после она подошла к актрисе и заявила, что та может называть ее "Наташей", однако эту черту блондинка так и не перешла. По признанию Елены Яковлевой, она довольствовалась лишь теми моментами, когда можно было посидеть рядом с легендой и послушать ее рассказы.