"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак

Екатерина Варнава флиртует под фотографиями в социальных сетях.

Актрисе и телеведущей Екатерине Варнаве 37 лет. У нее нет ни мужа, ни наследников, хотя в своих интервью девушка рассказывала, что хорошо относится к детям. Сейчас в жизни артистки одного расставание сменяет другое, но брошенка не отчаивается и продолжает жить счастливую жизнь.

Для поднятия настроения актриса часто наряжается и ходит на светские мероприятия. Своими нарядами знаменитость делится с подписчиками, нейтрально реагируя на всплывающую критику. Хотя негативные комментарии под красивыми фото все же редкость.

На новой фотографии Екатерина Варнава такая эффектная, что даже женская половина подписчиков не удержалась от комплиментов. Актриса примерила на себя образ, чем-то схожий с образом Дейзи из фильма "Великий Гэтсби".

"Что за красота!", "Невероятная!" — восхищаются дамы. А одна из поклонниц не удержалась и даже сделала ей предложение руки и сердца. Екатерина Варнава отнюдь не смутилась и поддержала диалог. Со свойственным девушке чувством юмора, она сразу согласилась вступить в однополый брак. Вместе девушки посмеялись, что им осталось лишь дождаться принятия подходящего закона. "И сразу же в ЗАГС!" — заявила избранница звезды.