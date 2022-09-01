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Шоу-бизнес
"Больная Жанна с раздутым лицом": рожденную из пробирки дочь Фриске смешали с грязью

"Больная Жанна с раздутым лицом": рожденную из пробирки дочь Фриске смешали с грязью

Наталья Фриске пожаловалась на травлю маленькой дочери в своем микроблоге.
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Хейт в Интернете — острая проблема нового времени. Не стоит забывать, что многие пользователи хейтят фотографии в социальных сетях просто так, не вкладывая никакого смысла. Кто-то научился работать с негативом в жизни, другие же продолжают сливать его в комментариях под фото знаменитостей.

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 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Так, сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками своими переживаниями по этой теме. Об этом пишут в РИА ФАН. Девушка регулярно встречает комментарии озлобленных людей под фото своей маленькой дочери Луны. Малышке всего несколько месяцев, а ее уже мешают с грязью взрослые люди. Если раньше Наталье указывали на якобы излишний вес ребенка, то теперь пользователи пытаются пройтись по семейной трагедии Фриске.

На днях под новой публикацией один из фолловеров написал, что дочь Натальи напоминает "больную Жанну с раздутым лицом". Такое сравнение вывело младшую Фриске на эмоции и в ответном комментарии она написала: "Психопаты. Что, уже осеннее обострение пошло у психов?"

С хейтом на тему материнства Наталья столкнулась еще во время беременности. Девушка долго не могла забеременеть, поэтому рождение дочери из пробирки стало выходом из положения. Не все поддержали такой способ зачатия, а некоторые откровенно осудили Фриске. Теперь это не имеет значения — молодая мама искренне наслаждается своей Луной.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
1 сентября 2022, 10:04 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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