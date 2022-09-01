Все хуже и хуже: сраженный диагнозом обнищавший Зайцев потерял крышу над головой

Вячеслав Зайцев больше не может ухаживать за своим трехэтажным особняком из-за здоровья и финансовых проблем.

Чуть больше 20 лет назад в деревне Каблуково Московской области появился шикарный трехэтажный особняк. Дом в стиле старинной усадьбы принадлежит российскому модельеру и дизайнеру Вячеславу Зайцеву. Когда-то он лично следит за стройкой: участвовал в планировании и следил за процессом возведения крепости.

Сейчас 84-летний мужчина сильно болен — несколько лет назад врачи поставили ему диагноз — болезнь Паркинсона. С каждым годом состояние Вячеслава Михайловича все хуже и хуже, а из дома он выходит все реже. По этой причине последний показ новой коллекции состоялся в особняке Зайцева. Модели дефилировали прямо на лужайке перед домом.

Несмотря на то, что мужчина проводит все свои дни в стенах усадьбы, времени и сил на ведение хозяйства и поддержание статуса дома у него нет. Это заметили и гости показа, и помощники модельера.

Вадим Хусаинов, многолетний партнер Зайцева, говорит: “Дому нужен капитальный ремонт. В особняке этим летом стала протекать крыша”. Доброжелатели подсчитали, что на исправление ситуации уйдет свыше 5 миллионов рублей. Ни Вячеслав, ни его наследник Егор не располагают такими средствами, тем более что Егор по сей день рассчитывается с долгами Дома Моды.

Так что привыкшая к роскоши звезда фактически потеряла полноценную крышу над головой. Получается, на глазах у кутюрье рушатся и личные, и рабочие квадратные метры.