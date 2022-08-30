"Чтоб внутри было хорошо": несчастную Литвинову снасильничали на улице Парижа

В феврале 2022 года, как и многие другие впечатлительные артисты, Рената Литвинова спешно покинула Россию. Но мифы о свободной Европе быстро улетучились — гулять по вечерам оказалось опасным везде.
Совсем недавно, возвращаясь домой с вечерней встречи в Париже, Ренате пришлось столкнуться на улице с излишним вниманием незнакомого мужчины. Сложно сказать, кто снасильничал актрису и получил ее внимание силой — сумасшедший маньяк или истинный поклонник артистки. И что его спровоцировало — яркий образ парижской леди или широкая популярность девушки? В любом случае для нее это стало неприятным событием, которое потрясло внутреннюю гармонию.
По совпадению, момент общения с незнакомцем попал на камеру спутника Ренаты. В своем блоге несчастная Рената поделилась: "Как сделать, чтобы внутри было так, как снаружи – хорошо?" и выложила видео. На нем лицо Ренаты искажено гримасой недовольства и шока. Поклонники поспешили успокоить звезду — скорее всего, мужчина просто был поражен внешностью и хотел познакомиться. А некоторые призвали Литвинову перестать удивляться и принять свою далеко идущую узнаваемость.
К счастью, успокоить артистку есть кому — вместе с ней в Париже живет и близкая подруга. Земфира. Возможно, в несвободной Европе девушки наконец-то получили свободу быть собой?