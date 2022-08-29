Литвинова показала подросшего ребенка после слухов о свадьбе с Земфирой

Закадычные подруги Рената Литвинова и Земфира в этом году вместе покинули Россию и уехали во Францию. Звезды обосновались в Париже и начали, по всей видимости, гораздо больше времени проводить вместе. Накануне Земфира отмечала день рождения, и, конечно же, Рената в этот важный день была рядом. Актриса опубликовала в микроблог несколько архивных снимков, на которых была запечатлена с подругой.
Стоит отметить, что, несмотря на торжество, настроение режиссера было не из лучших. Так, в Telegram-канале она поделилась с поклонниками душевными терзаниями, заявив, что хотела бы чувствовать себя внутри так же хорошо, как снаружи. Поклонники тут же начали давать советы звезде. "Окружить себя хорошими людьми, которые тебя любят", "Помогать, кому можешь помочь", "Любить", – написали фанаты.
Буквально через несколько часов Литвинова выложила в микроблог фотографию, которая вызвала множество вопросов и пользователей Сети. На снимке блондинку запечатлели рядом с белокурым мальчиком лет пяти. Ребенок, держа в руках мороженое, как будто пытался убежать, а Рената, в свою очередь, догоняла. "Чей ребенок", – сразу же задались вопросом подписчики. Так, кто-то даже предположил, что в Париже Литвинова и Земфира решили усыновить подросшего ребенка.
Напомним, ранее ходили слухи, будто Литвинова и Земфира поженились, уехав в Швецию. Эту информацию несколько лет назад сообщил телеканал РЕН.ТВ. Стоит отметить, что представитель актрисы опроверг информацию, заявив, что это "утка".