Прижавшаяся к Земфире Литвинова нежно обратилась к ней в важный день: Грешная нетрадиционная любовь

Рената Литвинова – ближайшая подруга Земфиры. Сегодня она публично обратилась к ней.

Сегодня, 26 августа, исполняется исполняется сорок шесть лет певице Земфире. Ее ближайшая подруга Рената Литвинова нежно обратилась к ней в важный день, поздравив с праздником. По всей видимости, готовиться к этому событию актриса начала заранее. Так, вчера она уже опубликовала совместный снимок, на котором Литвинова, прижавшись к Земфире, идет с ней по парку. "В преддверии", – написала Рената.

Сегодня звезда была немногословной. Она вновь выложила архивный кадр с вокалисткой, на котором с упоением смотрит на подругу. "С Днем Рождения, Земфира", – кратко подписала она. К поздравлениям тут же присоединились поклонники звезд. "С Днем Рождения, легенда", "Бесконечно любим. Спасибо миру за Земфиру", "Долгих лет в здравии! Любви! Счастья! Очень скучаем!, "Обожаю обеих", "Какие фоточки, Рената, божечки", "Будь, просто будь", "Пусть все будет хорошо", "Какое фото!", – написали восхищенные пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто оказался не в восторге от слишком близкого общения Литвиновой с Земфирой. "Неужели Рената, такая женственная, обворожительная, любит Земфиру той самой грешной нетрадиционной любовью? Не верится. Она создана для мужчины, мачо, красавца", – написал один из комментаторов.