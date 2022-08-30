После смены на заводе: Три полуголых мужика сожрали потную брошенку Варнаву вместе с Собчак

Екатерина Варнава нашлась в полузаброшенном деревянном доме посреди леса. Рядом были трое мужчин.

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава успешно строит карьеру в сфере шоу-бизнеса, но в личной жизни ей не везет. Официально в браке она была лишь единожды. Два года назад звезда пережила расставание с возлюбленным Константином Мякиньковым после шести лет отношений. По словам звезды, в отношениях пропала страсть. После этого 37-летняя Екатерина Варнава начала встречаться с режиссером Александром Молочниковым, который младше ее на семь лет. Но и с ним звезде не повезло.

По слухам, пара успела сыграть тайную свадьбу, но семейная жизнь не задалась. Через два месяца отношения испортились. Варнава и Молочников расстались. Они отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото.

Сейчас о своей личной жизни Варнава не любит говорить. Однако из-за этого о ней множатся самые грязные слухи. Поговаривают, что режиссер загулял и изменил Варнаве, из-за этого они и разошлись.

На днях Екатерина Варнава опубликовала в своем аккаунте фото, на котором предстала сразу с тремя полуобнаженными мужчинами. Звезда была словно вспотевшей, а ее томный взгляд помутнел, как после рабочей смены на заводе. На фото мужчины жадно пожирали ее глазами.

"Грибники, например", – пописала кадр Варнава.

Поклонники пришли в восторг от оригинального образа. "Справа прям очень хороший грибник", – отметила коллега звезды Ксения Собчак.