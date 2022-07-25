"Так мне зайдет": зажатая между двумя потными мужиками Варнава выпятила торчащий лобок

В последнее время звезда Comedy Woman Екатерина стала более женственной и заметно похудела. После операции по уменьшению груди звезда смогла достичь идеальных форм.
Стоит отметить, что Екатерина Варнава никогда не отличалась пышными формами (за исключением огромной груди). Несмотря на это, собственная внешность никогда не устраивала Варнаву, поэтому за последние несколько лет она изменила цвет глаз, сбросила порядка 20 кг, уменьшила грудь, перекрасила волосы и стала активно заниматься спортом.
На днях Варнава показала соблазнительное фото, на котором предстала с двумя друзьями. Компания отдыхала в Турции.
"Уж не думала-не гадала, что жаркое солнечное место так мне зайдет однажды, я же фанат холода и дождя... но... Алания, что ты со мной сделала... в самом экзальтирующе приятном смысле) Умолчу о подробностях, сколько же мы с Женей и Димой съели еды, сколько мест посетили, сколько раз застывали с открытым ртом от вида на море и природу, на виллы, на квартиры..." – написала Варнава.
Поклонники осыпали ее комментариями. Однако многих испугал анорексичный вид актрисы. На фото она изогнулась между двумя потными мужиками так, что у нее торчали ребра и лобковая кость.
"Прекрасно выглядите"; "Люблю стройных. И людей, заботящихся о себе и фигуре уважаю. Но на первом фото очень вы худенькая. Берегите себя пожалуйста, Катя. Куда мы без ваших талантов"; "Мне тоже кажется, что чересчур"; "На какой диете вы сидите?"; "Что-то Варнава исхудала"; "Введение в анатомию", – написали фолловеры.