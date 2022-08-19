Голенькая Пегова на пляже вывалила грудь на всеобщее обозрение

Под конец лета Ирина Пегова решила все-таки отдохнуть от городской суеты и отправиться на море. Своими эмоциями актриса поделилась в социальных сетях, выложив весьма пикантное фото.
Женщина опубликовала снимок с пляжа, подписав его: "Неужели я на море". По всей видимости, загорала Пегова голышом, поскольку на фотографии не заметно наличие на артистке купальника. Складывалось впечатление, что из одежды на Ирине лишь соломенная шляпка, а дополняли образ солнцезащитные очки. Ничего не стесняющаяся звезда вывалила сочную грудь на всеобщее обозрение, хоть и не стала опускать камеру слишком низко, чтобы не засветить свои прелести целиком и полностью.
Поклонники Ирины были приятно шокированы столь откровенным кадром, многие даже посоветовали актрисе в следующий раз опустить камеру ниже. "Шикарная", "Very Sexy", "Неужели без белья?", "Вау, класс! Отличного настроения и отдыха", "Ириша, без купальника?", "Что за львица эта тигрица", "А ниже можно фотоаппарат?", "Голышом?", "Ялта! Парус! Август", "Чудная, Ира, вы красотка", "Здорово, а то все меньше лета остается!", – написали пользователи Сети.