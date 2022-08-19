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Шоу-бизнес
Голенькая Пегова на пляже вывалила грудь на всеобщее обозрение

Голенькая Пегова на пляже вывалила грудь на всеобщее обозрение

Ирина Пегова поразила поклонников откровенным фото.
прочитано 14 раз

Под конец лета Ирина Пегова решила все-таки отдохнуть от городской суеты и отправиться на море. Своими эмоциями актриса поделилась в социальных сетях, выложив весьма пикантное фото.

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 Ирина Сергеевна Пегова

Ирина Сергеевна Пегова актриса

Женщина опубликовала снимок с пляжа, подписав его: "Неужели я на море". По всей видимости, загорала Пегова голышом, поскольку на фотографии не заметно наличие на артистке купальника. Складывалось впечатление, что из одежды на Ирине лишь соломенная шляпка, а дополняли образ солнцезащитные очки. Ничего не стесняющаяся звезда вывалила сочную грудь на всеобщее обозрение, хоть и не стала опускать камеру слишком низко, чтобы не засветить свои прелести целиком и полностью.

Поклонники Ирины были приятно шокированы столь откровенным кадром, многие даже посоветовали актрисе в следующий раз опустить камеру ниже. "Шикарная", "Very Sexy", "Неужели без белья?", "Вау, класс! Отличного настроения и отдыха", "Ириша, без купальника?", "Что за львица эта тигрица", "А ниже можно фотоаппарат?", "Голышом?", "Ялта! Парус! Август", "Чудная, Ира, вы красотка", "Здорово, а то все меньше лета остается!", – написали пользователи Сети.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Ирина Пегова. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 15:50 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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