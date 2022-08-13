Волочкова заявила о рождении пятерых детей: Это норма жизни

Волочкова поделилась с поклонниками любопытной информацией. Выяснилось, что в доме балерины родилось пятеро детей.

Светская пресса чаще всего упоминает Анастасию Волочкову в контексте скандалов и сплетен. При этом балерина довольно часто раскрывает свои человеческие качества, которым журналисты уделяют меньше внимания.

Знаменитость всегда прийти на помощь даже чужим людям. Анастасия Волочкова сообщила, что приютила в своем загородном доме несколько иностранцев.

Известно, что в особняке звезды проживает большая семья из среднеазиатской страны. Волочкова сделала все для того, чтобы гости чувствовали себя как дома.

"У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей! Год назад мне позвонил посол Таджикистана и поблагодарил меня за мою доброту. Я не то чтобы была тронута, просто для меня это норма жизни", — цитируют балерину СМИ.

Стоит отметить, что далеко не все пользователи Сети оценили по достоинству добрые интенции Волочковой. Злые языки раскритиковали Анастасию за то, что она живет с чужими людьми, но не уделяет внимание единственной дочери.

Сама балерина призвала их не делать поспешных выводов. Волочкова убеждена, что 16-летняя Ариша может брать ответственность за свою жизнь.

