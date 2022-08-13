Растянувшаяся до предела Волочкова явила миру свой розовый тугой бугорок: Пися

Балерина славится своими откровенными снимками, а также любовью к шпагатам в публичных местах. Правда, порой звезда перебарщивает – так вышло и на этот раз.
В личном блоге Анастасия Волочкова поделилась снимком из тренажерного зала. Стоит отметить, что танцовщица старается поддерживать свое тело в форме, она ежедневно занимается либо у станка, либо с тренажерами. На этот раз балерина показала свой фирменный шпагат, растянувшись до предела на приспособлении для занятий с прессом.
Правда, возможно, Анастасия Волочкова не рассчитала, что ее интимное место, утянутое розовыми спортивными лосинами, в такой позе будет видно во всей красе. Звезда попросту явила поклонниками свой тугой бугорок, именуемый Никитой Джигурдой "междуножным храмом".
Не все подписчики оценили столь близкое знакомство с тем, что спрятано у Анастасии Волочковой в трусах. Свое недовольство народ выразил в комментариях.
"Пися Шпагатовна", "Мне кажется вся Россия под вашим шпагатом видно. Нет воспитанности ,нет скромности и так далее. Извините но мне даже стыдно за вас", "А зачем делать фото в таком ракурсе в вашем , извините , возрасте…! Как то вульгарно, не кажется?", "Вам нужна перезагрузка, заклинило", – написали под постом.