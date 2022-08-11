Сплюснувшую сочную грудь голую Волочкову жестко отхлестал по попке брутальный мужик

46-летняя Анастасия Волочкова ни в чем себе не отказывает. Она открыто говорит о том, что живет и дружит с тем, с кем хочет. Однако в последнее время создается впечатление, что она меняет мужчин как перчатки. То рядом с ней Владимир, то Олег, то Сергей. Ни с кем она не может найти продолжительного счастья.
На днях Анастасия Волочкова выложила свежее фото, на котором предстала абсолютно голой. Она лежала на животе, сплюснув под собой сочную грудь, и закрыла глаза от удовольствия. Рядом с ней стоял накачанный брутальный мужчина с дубовым веником, который парил ее от души. Было видно, что Волочкова истосковалась и изголодалась по любимой баньке.
Не секрет, что одной из самых больших слабостей бывшей примы Большого театра является баня. Страсть к бане настолько увлекла народную артистку России, что в конце прошлого года она закрутила бурный роман с банщиком Сергеем Кузнецовым.
С ним Волочкова познакомилась на программе "Давай поженимся!" на Первом канале под Новый год. Поклонники предположили, что Волочкова снова сошлась с банщиком. Однако на фото не было видно, что за банщик ублажал обнаженную Волочкову на этот раз.