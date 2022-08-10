"Любит придумать "фокусы": зарабатывающую на своей промежности Волочкову вывели на чистую воду

В недавнем интервью балерина призналась, что у нее есть ядерная кормилица, позволяющая обозначать статус в обществе. По словам артистки, когда ей необходимо войти в компанию людей при деньгах, она надевает на пальчик кольцо, стоимость которого оценивается в 60 миллионов.
Скорее всего, драгоценный "булыжник" подарил Анастасии Волочковой состоятельный поклонник. Впрочем, поговаривают, что подобное украшение балерина могла бы и сама себе купить, ведь, по слухам, она неплохо зарабатывает на своей промежности.
По сути, шпагат Волочковой и обнаженные фотографии – уже часть ее личного бренда. Следовательно, "междуножный храм" (так называет гениталии танцовщицы Никита Джигурда) сам по себе приносит балерине неплохой доход.
А вот блогер и бьюти-эксперт Виктория Юрина в беседе с "Дни.ру" отметила, что Анастасия Волочкова профессиональная "хайпожорка".
"Даже образы, которые Анастасия выбирает, нацелены на критику и общественный резонанс. Анастасия любит придумать "фокусы", чтобы оставаться в центре внимания. И мы не забыли про ее страсть к молодым мужчинам, где она всегда в роли альфасамки! Поэтому одна часть аудитории обсуждает и поддерживает, другая – хейтит. Но Анастасия всегда любит яркие наряды, подчеркивающие ее прелести", – говорит блогер.