"Когда Жанна обессилила": Грязная правда об уничтожении Шепелевым умирающей Фриске вылезла наружу

Певица решилась на ЭКО и забеременела. Поговаривают, что уже будучи в положении, у нее диагностировали онкологию, которую она отказалась лечить, чтобы не навредить будущему сыну. В итоге в 2015-м году Жанна Фриске скончалась.
Экс-солистка "Блестящих" долго боролось с болезнью, от которой с каждым днем умирала. Ведь практически сразу после ремиссии ее состояние вновь ухудшилось, а меньше чем через месяц ее не стало. Во время болезни рядом с певицей был ее возлюбленный Дмитрий Шепелев, в искренность которого, к слову, многие не верили. И сегодня, в день рождения покойной артистки, грязная правда о кознях телеведущего в отношении больной матери своего ребенка вылезла наружу.
Как рассказал журналист Георгий Иващенко, Жанна Фриске до последнего хотела скрыть информацию об онкологии от публики. Во-первых, она не хотела выглядеть в глазах народа слабой, а во-вторых, болезнь сильно изуродовала одну из самых сексапильных на тот момент певиц.
Но у Дмитрия Шепелева на этот счет было другое мнение: якобы он не хотел самостоятельно оплачивать лечение, а потому и предал огласке недуг возлюбленной, таким образом, можно сказать, уничтожив ее.
"...В момент, когда Жанна обессилила, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах", – раскрыл подробности болезни Жанны Фриске журналист.