"Инфаркт": погрязшую в негативе Кудрявцеву раздавило ударом

51-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева прекрасно выглядит для своего возраста. Однако природу не обманешь, и время не повернешь вспять.
На днях Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние здоровья. В своих соцсетях звезда сообщила фанатам, что чувствует себя неважно. Эксперты обеспокоены здоровьем Леры Кудрявцевой. Они считают, что такие симптомы без должного лечения могут привести к страшным последствиям. По мнению специалистов, во всем виновата привычка держать негатив в себе, ее просто раздавило. Это может плохо кончиться. Психолог Наталья Коршунова отмечает, что рано или поздно Кудрявцеву может настичь удар, ведь копить в себе отрицательную энергию очень опасно.
"Такие эмоции "копятся" во внутренних органах и обычно бьют по сердцу. Инфаркт или инсульт – причем все происходит неожиданно. Вот только человек общался и был веселый, а потом резко происходит ухудшение состояния", – рассказала психолог.
В связи с этим специалист советует почаще выплескивать негатив, сбрасывая плохую энергию. Для таких разрядок есть специальные краш-комнаты, где можно кричать и бить посуду. Также хорошо помогает бокс и активное плавание.