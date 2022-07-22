"Опять скажут, что у меня что-то с лицом": Галкин показал 73-летнюю Пугачеву без фильтров

Пятый муж певицы Максим Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал видео поездки к Лайме Вайкуле. "Вот у меня какая красотка сидит, – навел юморист камеру на 73-летнюю супругу. – Естественная красота, без фильтров".
А Алла Пугачева попросила: "Только красиво сними, а то опять скажут, что у меня что-то с лицом". Вероятно, она видела, что в Сети пишут люди о ее внешности: " Уже мумия ходячая!", "Ужасное лицо, никакой индивидуальности не осталось!", "Капец вас натянуло, Алла Борисовна, аж мурашки по телу".
Но Алле Борисовна плевать на все эти досужие разговоры. "Я старая, больная женщина, – объявила артистка. – Про меня часто пишут, что мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Я слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку".
К тому же рядом муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Вот Примадонне и хочется ему соответствовать.