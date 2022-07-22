"Опять скажут, что у меня что-то с лицом": Галкин показал 73-летнюю Пугачеву без фильтров

Каждое новое фото или видео с Аллой Пугачевой вызывает огромный резонанс. Люди обсуждают лицо и волосы Примадонны, разбирая ее буквально по косточкам. Кто-то критикует ее за использование компьютерных программ для ретуши, а кто-то, напротив, считает, что артистка с годами усыхает и становится похожей на мумию.

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