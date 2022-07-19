Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева

"Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – жаловался учитель Медведенко в чеховской. "Чайке". Похожая ситуация сегодня и у Максима Галкина – на его шее сегодня 73-летняя жена, 8-летние двойняшки Лиза и Гарри. В России юморист из-за своего языка лишился работы на Первом канале и концертов. Вот тут и вертись.



Аллу Пугачеву недавно заметила в столичном аэропорту – она вернулась на родину. Правда, без благоверного. Ведь тот теперь работает вахтовым методом вдали от дома – концерты идут практически в режиме нон-стоп.

Анталья, Юрмала, Таллин, Хельсинки, Варшава, Лондон, Мельбурн, Прага – в ближайшие 2 месяца у Максима Галкина будет 19 концертов в девяти странах на двух континентах. Причем прямого авиасообщения с Москвой ни с у одного из городов тура юмориста сегодня нет. А значит, вырваться хотя бы на денек к семье во время этого чеса будет очень сложно.

Судя по датам, только 1 сентября Максим сможет заскочить в родные палестины, чтобы отвести детей в школу. Наследники звездной пары учатся в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова. Судя по информации, которая размещена на официальном сайте учебного заведения, месяц обучения ребенка здесь обходится родителям в 160 тысяч рублей. Получается, что за двоих отпрысков Пугачева и Галкин платят 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. Как раз к этому времени Максим Галкин и намолотит на гастролях нужную сумму.

Тогда же, наверное, Галкин сможет отдать Пугачевой и накопившийся за месяцы разлуки супружеский долг. Ведь совершенно непонятно, как 73-летняя артистка будет справляться с физиологическими желаниями все время в разлуке с молодым мужем. Несколько месяцев без секса – это пытка!

Юморист всегда подчеркивает, что с давно ставшей бабушкой певицей он в постели счастлив: "Кроме, что называется, цифр в паспорте, в нашем с Аллой союзе нет ничего, что бы отличалось от жизни двух молодых людей, людей одного возраста, которые живут вместе, – сообщил Максим – Врачи Алле говорят, что у нее организм молодой, по показателям того-сего она гораздо моложе своего возраста. И она действительно не теряет сексуальную притягательность с годами".

