"Привет всем дебилам": попавший под атаку украинцев Газманов раскрыл правду об избиении в США

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса со стороны Украины полилась грязная политическая пропаганда в адрес Армии России, наших граждан, а также государственных деятелей. Примечательно, что под удар украинцев попали и звезды шоу-бизнеса. К примеру, недавно в Сети началась распространяться ложь про Родиона Газманова.
Скомпрометировавшие себя источники утверждали, будто бы Народный артист России Олег Газманов подарил своему сыну кафе в американском городе Чикаго. Более того, пропаганда настаивала, что наследник популярного певца повесил в своем заведении триколор, а также включал гимн России, за что нарвался на агрессию посетителей.
Всю правду об избиении в США рассказал сам Олег Газманов. Он опроверг слухи о нападении, подчеркнув, что не владеет никаким кафе. Для большей убедительности исполнитель записал видеообращение на фоне Кремля. Артист передал привет "всем дебилам", которые распространяют фейковые новости.
Сын Олега Газманова сыронизировал, мол, у Украины есть проблемы даже на информационном фронте, поэтому оттуда льется информация, в которую не может поверить ни один нормальный человек. Об этом сообщает Пятый канал. Кроме того, Олег Газманов призвал отписаться от источников, которые тиражируют фейки.