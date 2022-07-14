Сексуальная разнузданность: холостой 41-летний сын Газманов удовлетворяет себя под порнуху

Певец Родион Газманов оказался заядлым фанатом "клубнички". В любви к кинокартинам с маркировкой "18+" артист честно признался в популярном утреннем шоу STARПерцы на "Новом Радио".
"Ну, смотрю, конечно. Кто же не смотрит порно?" — даже не удивился Родион, отвечая на вопрос ведущего.
К слову, Газманов-младший не прочь добавить пикантности в собственное творчество. Сейчас он готовится к съемкам клипа на песню "Фары", в котором будет присутствовать, по его словам, не то что эротика, а неприкрытая сексуальная разнузданность.
"Меня упрекали, что в клипе "Удаленка" есть порнография. Но по сравнению с тем, что мы вскоре выпустим, его можно будет показывать на детских утренниках", — заявил откровенно Газманов.
Недавно певец рассказал о потере невинности в подростковом возрасте. "14 мне исполнилось на следующий день, – признался сын Газманова. – Но до сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни". Правда, не стал уточнять, когда, где, с кем и при каких обстоятельствах он лишился девственности.