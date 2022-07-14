"Спасибо хоть с красивым": юноша из Риги удовлетворил намявшего попку Галкина

Известный российский шоумен Максим Галкин после начала специальной военной операции на Украине решил мгновенно переориентировался из юмориста в политолога и решил прокомментировать международные события. Его резкая позиция в отношении страны, армии и руководства вызвали негативную реакцию не только у поклонников артиста, но и у его коллег по цеху. По итогу пародист сбежал в Израиль.
Вместе с ним из России улетела и Народная артистка СССР Алла Пугачева. Примадонна отечественной эстрады прихватила с собой детей. Меж тем, даже после отъезда звездной семейки шоумен не угомонился. Он продолжил критиковать власть в России на своих заграничных гастролях.
Так или иначе, Максим Галкин и сегодня остается в поле зрения прессы. Обозревателей шоу-бизнеса и обычных людей интересует жизнь звездной пары. Сам юморист тоже не дает прессе скучать. Попадая в нелепые ситуации, он периодически становится героем новостей. Впрочем, заголовки российских изданий ему не нравятся.
Об этом артист рассказал в своем телеграмм-канале. Он составил целый список заголовков, посвященных персоне Максима Галкина. Напрмер, его не утроила новость про посещение леса. Напомним, недавно "Дни.ру" рассказывали, что шоумен отправился в лес сыном Гарри и намял попку во время езды на велосипеде.
Меж тем, артиста удовлетворил "красивый юноша из Риги". Заголовок видео про встречу в ресторане пришелся Максимум Галкину по вкусу. Он даже поблагодарил журналистов: "Спасибо хоть с красивым". Однако пародист подчеркнул, что этого события в реальности не было.