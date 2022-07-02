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Шоу-бизнес
Повезло с красавцем-зятем: вся семья долго скрывавшей своего мужика Фриске наконец-то в сборе

Повезло с красавцем-зятем: вся семья долго скрывавшей своего мужика Фриске наконец-то в сборе

36-летняя мастер по бровям Наталя Фриске в апреле впервые стала мамой. Правда, мужа у нее нет – девочку по имени Луна зачали в пробирке при помощи ЭКО. Но поклонники не сомневаются: спермой с сестрой покойной Жанны Фриске поделился известный певец Александр Попов.
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Зачать Наталья Фриске пыталась много раз. "У меня была первая замершая (состояние, когда плод прекращает развиваться и гибнет на сроке до 28 недель, при этом будущий ребенок уже умер, а изгнание его из матки не произошло – Прим. ред.) беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода. А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО (процедура искусственного оплодотворения, когда в лабораторных условиях получается эмбрион, выращивается и подсаживают в матку – Прим. ред.) мне, к сожалению, ничего не поможет. Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток".

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 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Наверное, ей все это время не везло с мужиками. Но, наконец, на горизонте появился участник группы "Турбомода" Александр Попов. Никто среди поклонников и коллег Фриске не сомневается, что именно он поделился спермой с Наташей, став в итоге отцом дочери Луны. Слишком уже похожа на него малышка!.. К тому же певец, судя по его социальным сетям, частый гость у доме Натальи Фриске. А ее родительницу Ольгу Владимировну Фриске он и вовсе называет ласково "мама Оля". Повезло ей с красавцем-зятем!

"Да всем давно понятно, что парикмахер Титов был выдуман Фриске ради шумихи, – считают друзья Наташи. – Их вместе никогда никто даже не видел. А, то, что она оплатила его приход на выписку из роддом, так это смех просто – ей хотелось сыграть счастливую и любимую женщину. Попов же из дома Фриске не вылезает, да и Луна к нему на ручки идет охотнее, чем даже к деду. А он ее ласково называет "моя сладкая девочка".

Фото: Социальные сети

Напомним, Наталья Фриске родила при помощи планового кесарева сечения. "Врач сказал, что не будет рисковать ни ребенком, ни мной, потому что крупный плод. Она большая девушка. Я сразу минус 10 килограммов из роддома вышла", – поясняла она. Александр Попов не возражал против такого родовспоможения.

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Фото: Социальные сети
Автор: 2 июля 2022, 12:16
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