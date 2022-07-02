Повезло с красавцем-зятем: вся семья долго скрывавшей своего мужика Фриске наконец-то в сборе

36-летняя мастер по бровям Наталя Фриске в апреле впервые стала мамой. Правда, мужа у нее нет – девочку по имени Луна зачали в пробирке при помощи ЭКО. Но поклонники не сомневаются: спермой с сестрой покойной Жанны Фриске поделился известный певец Александр Попов.



Зачать Наталья Фриске пыталась много раз. "У меня была первая замершая (состояние, когда плод прекращает развиваться и гибнет на сроке до 28 недель, при этом будущий ребенок уже умер, а изгнание его из матки не произошло – Прим. ред.) беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода. А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО (процедура искусственного оплодотворения, когда в лабораторных условиях получается эмбрион, выращивается и подсаживают в матку – Прим. ред.) мне, к сожалению, ничего не поможет. Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток".

Наверное, ей все это время не везло с мужиками. Но, наконец, на горизонте появился участник группы "Турбомода" Александр Попов. Никто среди поклонников и коллег Фриске не сомневается, что именно он поделился спермой с Наташей, став в итоге отцом дочери Луны. Слишком уже похожа на него малышка!.. К тому же певец, судя по его социальным сетям, частый гость у доме Натальи Фриске. А ее родительницу Ольгу Владимировну Фриске он и вовсе называет ласково "мама Оля". Повезло ей с красавцем-зятем!

"Да всем давно понятно, что парикмахер Титов был выдуман Фриске ради шумихи, – считают друзья Наташи. – Их вместе никогда никто даже не видел. А, то, что она оплатила его приход на выписку из роддом, так это смех просто – ей хотелось сыграть счастливую и любимую женщину. Попов же из дома Фриске не вылезает, да и Луна к нему на ручки идет охотнее, чем даже к деду. А он ее ласково называет "моя сладкая девочка".

Напомним, Наталья Фриске родила при помощи планового кесарева сечения. "Врач сказал, что не будет рисковать ни ребенком, ни мной, потому что крупный плод. Она большая девушка. Я сразу минус 10 килограммов из роддома вышла", – поясняла она. Александр Попов не возражал против такого родовспоможения.