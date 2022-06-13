Подарил сперму: зачатая в пробирке дочь Фриске оказалась точной копией известного певца

Мастер по пудровым бровям и губам Наталья Фриске долго наводила тень на плетень, когда говорила об отце своего, зачатого в пробирке, ребенка. Но шила в мешке не утаишь. Теперь, когда фанаты самого знаменитого в стране мастера по перманентному макияжу увидели лицо ее дочери Луны, сомнений в том, кто стал отцом девочки, ни у кого, кажется, не осталось.

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