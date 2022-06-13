Подарил сперму: зачатая в пробирке дочь Фриске оказалась точной копией известного певца

На личной странице Александра Попова в социальной сети певца появились красноречивые фото. Участник группы "Турбомода", судя по этим кадрам, провел выходные в загородном доме Натальи Фриске и ее, рожденной в апреле, дочери Луны.
Но поклонники сразу поняли – это не просто дружеский визит, а визит отца к дочери и матери своего ребенка. Слишком уж похожи Луна и Саша – белокурые, голубоглазые. Даже форма ушей одинаковая!
Тут и никакая генетическая экспертиза не нужна – с первого взгляда понятно, что именно Попов был донором спермы для зачавшей при помощи ЭКО в пробирке сестры покойной Жанны Фриске.
Внимательные фанаты знают, что некоторое время Наташа Фриске и Саша Попов были очень близки, потом отписались друг от друга в соцсетях. Но теперь, судя по всему, случилось долгожданное примирение – они снова дружат не только в Сети, но и в жизни. Счастливая семья воссоединилась!
А как же московский парикмахер Александр Титов, которого сестра Фриске упорно пыталась выдать за отца своей малышки и которого даже позвала присутствовать на выписке из роддома наряду с бабушкой новорожденного ребенка Ольгой Владимировной и дедушкой Владимиром Борисовичем? Многие обратили внимание, что тогда принять новорожденную на руки Титову не дали. А теперь этому пикантному обстоятельству нашлось объяснение.
"Разве Титову женщины интересны? – удивляются друзья пары. – Он сам бы, наверное, забеременел от мужика, будь такая физиологическая возможность. Мы давно знаем, что Фриске просто хотела показать всем красавчика при выписке. Вероятно, просто заплатила ему, чтобы сыграл роль счастливого отца. Это был сентиментальный спектакль для публики. Что же касается настоящего отца, то всем понятно, что это Саша Попов".
Друзья Фриске объяснили, что Наташе сейчас не очень выгодно афишировать имя настоящего ее осеменителя. "Был горький опыт с дележкой сына Жанны Фриске, и теперь ее сестра не хочет наступить на те же грабли, – заверили друзья. – Есть тонкие юридические моменты, которые мешают пока Наташе объявить Попова отцом ребенка. Но, судя по той нежности, которую Саша дарит Луне, судя по тому, как они похожи, сомнений нет!"