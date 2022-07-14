"Галкина не стало": Проклова опечалена уходом мужа Пугачевой

Печальная судьба сложилась у 46-летнего Максима Галкина. Еще совсем недавно молодой шоумен скакал по сцене и радовал зрителя своими пародиями, пел, танцевал, вел популярные телепередачи и зарабатывал деньги на безбедную старость. Однако жизнь сыграла с юмористом злую шутку.
После начала специальной военной операции на Украине артист решил вдариться в политику и явить публике свою картину мира. Он отличился весьма нелицеприятными высказываниями о руководстве и армии нашей страны. И вдруг фанаты шоумена узнали страшную новость.
Максим Галкин решил уехать в Израиль вместе с супругой, Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, и детьми. Покинув Россию, юморист все же не прекратил критиковать ее. Скандальные речевки стоили ему карьеры на родине.
Многие коллеги по цеху проявили более патриотичную позицию, а некоторые из них даже раскритиковали пародиста за неуместные заявления. Нашлись и те, кто поддержал телеведущего. Так, Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова подчеркнула, что шоу комика с участием детей помогало воспитывать подрастающее поколение.
"Мне жаль, что Максима Галкина не стало", – заявила Елена Проклова.
68-летняя актриса отметила, что программа с участием мужа Аллы Пугачевой заслуживала высокой оценки. По ее словам, политика не является самой важной сферой жизни.