Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая

Накануне стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Израиль. Супруги вместе с детьми отправились в Юрмалу, где посетили концерт одного латвийского исполнителя. Артисты сразу же попали под прицелы телекамер, а их фотографии разлетелись по социальным сетям.
Интернет-пользователи заметили, что супруг Примадонны стал гораздо хуже выглядеть, он сильно сдал и будто постарел на несколько лет. По мнению некоторых поклонников, на лице юмориста отразились переживания из-за происходящего в мире, а также из-за вынужденного переезда. Кто-то даже сказал, что комика жизнь побила, что отразилось на его внешности.
"Деньги имеют удивительное свойство – заканчиваться", "Старые и злые", "Без России сдали оба...", "Ужас, Галкин постарел, похудел, выглядит ужасно", "Жуть какая. С их средствами можно получше выглядеть", "Не на пользу им пошла земля обетованная, изрядно их "побила" и "прибила", как будто иссохлись! Деньги мусор, а когда они кончаются, мусор – ты!", "Цирк-шествие уродов", "Противные рожи", – написали пользователи Сети.
Стоит отметить, что некоторые подписчики заступились за супруга Аллы Борисовны. "Счастья и здоровья этим настоящим людям и чудесной семье", "Самая порядочная семья в наши дни", "Оставьте в покое", – написали фанаты.